В Японії на виставці EXPO 2025 в Осаці Україна відкрила павільйон "Not For Sale"

В Японії Україна у неділю, 13 квітня, представила свій павільйон на Всесвітній виставці EXPO 2025 в Осаці. Замість традиційної експозиції відвідувачі побачили “Магазин, у якому нічого не можна купити” та зону стійкості українських бізнесів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Україна відкрила павільйон під назвою “Not For Sale” (Не для продажу), що має форму магазину, в якому нічого не можна купити. Замість товарів тут представлено 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність — свободу, гідність, стійкість.

Кожен об'єкт має справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати за допомогою спеціальних магазинних сканерів, встановлених у павільйоні. Замість звичних цін на товари вони побачать на екрані відеоісторії з України, що метафорично демонструють ціну, якою українцям дається право на освіту, cвобода вибору, право на медичну допомогу.

Серед експонатів — каска від “ДТЕК”, чиї працівники відновлюють електропостачання для мільйонів людей під постійними російськими обстрілами. Прострілена сирена, яка попри все продовжує працювати і захищати. Колба нафти від найбільшої нафтогазовидобувної компанії України “УКРНАФТА”. Кожен експонат розповідає історію незламності, доводячи, що стійкість — це не просто слово, а щоденна реальність українських підприємців, пояснили в Мінекономіки.

“Український павільйон спричинив такий ажіотаж, що організаторам довелося залучати регулювальників руху. Щогодини через наш павільйон проходить до 1,500 відвідувачів, а за пів року кількість людей, яка його побачить, за підрахунками організаторів сягне 23 мільйонів. Тому це стратегічна можливість показати світові наші цінності та стійкість”, — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

На відкритті були присутні почесні гості: Йошіхіко Окабе, Почесний консул України в Японії, Моріта Кентаро, Міністр економіки Японії та інші. В день відкриття павільйон відвідало близько 5 000 відвідувачів.

Загалом у виставці беруть участь понад 160 країн, які демонструють власні інноваційні досягнення.