618 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ — ОГПУ

Більше ніж 2502 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 14 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 618 дітей загинули та понад 1884 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 638, Харківській — 480, Херсонській — 203, Дніпропетровській — 228, Київській — 136, Запорізькій — 170, Миколаївській — 118, Сумській — 132.
Протягом останніх днів:
- 13 квітня внаслідок обстрілу м. Суми загинуло двоє хлопців віком 11 та 17 років, поранено 15 дітей: 7 дівчаток віком від 1 до 14 років, 8 хлопчиків віком від 7 до 16 років.
- 10 квітня внаслідок обстрілу смт. Озерне Житомирської області постраждала 13-річна дівчинка.
- 10 квітня внаслідок обстрілу м. Нікополь Дніпропетровської області поранено 16-річного хлопчика.
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