ФБР заарештували 17-річного Нікіту Касапа, його підозрюють у вбивстві його батьків. Він також нібито планував замах на вбивство президента США Дональда Трампа, а після скоєння — хотів утекти до України.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, мати та вітчима підлітка убили ще 11 лютого. Сам Нікіта жив у будинку до 23 лютого, а потім зник на машині вітчима з грошами батьків.

Ймовірне вбивство його батьків було спробою отримати "фінансові засоби та автономію", вважають слідчі.

У телефоні Нікіти слідчі знайшли матеріали, пов'язані з "Орденом дев'яти кутів" — "мережею осіб, які дотримуються неонацистських расово мотивованих екстремістських поглядів". Там також був маніфест — тристорінковий документ із закликом до вбивства президента США Дональда Трампа для нібито "порятунку білої раси".

Свідки у справі повідомили слідчих, що Нікіта Касап розповідав про "контакти з кимось із Росії". Разом з цим контактом він нібито планував замах на Дональда Трампа.

У листуванні у Telegram хлопець планував втечу до України після скоєння замаху. Сам хлопець родом із Молдови. Нікіті Касапу висунули 9 звинувачень у злочинах, зокрема за сплановане умисне вбивство та за приховування тіла. Також розглядають 3 федеральні обвинувачення: замах на вбивство президента, змову з метою його скоєння та використання зброї масового ураження.