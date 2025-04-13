У Нігерії автобус підірвався на міні, є загиблі

У Нігерії у суботу, 12 квітня, щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок підриву на міні автобуса, що їхав дорогою Майдугурі-Дамбоа на північному сході країни у штаті Борно. Ще 21 людина травмована.

Про це повідомили джерела в органах безпеки та пасажири, передає Reuters.

Зазначається, що наземні міни є поширеним явищем у північно-східному регіоні, де ісламістське угрупування “Боко Харам” часто здійснює напади на об'єкти безпеки і цивільні громади, а в минулому викрадало сотні школярів.

За словами губернатора, сімох мандрівників доставили до відділення інтенсивної терапії лікарні в столиці Майдугурі. Ще 14 людей отримали незначні поранення.

Місцевий офіцер-дружинник Абор Кашалла повідомив Reuters по телефону, що інцидент стався близько 11:45 ранку за місцевим часом.

Відвідуючи постраждалих у лікарні, губернатор заявив, що уряд оплатить рахунки за лікування поранених. Він також закликав силові структури активізувати зусилля у боротьбі з повстанцями та убезпечити основні дороги по всьому штату.

Минулого року щонайменше семеро солдатів загинули внаслідок вибуху міни на шосе на північному сході штату.