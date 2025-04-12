Україна має розглянути підхід Ізраїлю до загальнообов'язкової військової служби. В ізраїльській армії, як відомо, служать чоловіки та жінки, а соціальний статус ветеранів і резервістів є високим.

Про це в інтерв'ю Bihus.Info заявив заступник керівника Офісу президента України з оборонних питань та екскомандир 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" полковник ЗСУ Павло Паліса.

"Як би це дико зараз не звучало, можливо, нам слід вивчити досвід Ізраїлю. Якщо громадянин — дійсно громадянин і претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, взагалі претендує на якісь виплати з державного бюджету, він повинен служити", — сказав він.

За словами Паліси, це може бути "мінімальний контракт", навіть річний, як для чоловіків, так і для жінок.

"І чоловіки, і жінки. В армії, тим більше в сучасній армії, є купа різної роботи для всіх людей", — вважає полковник.

Він пояснив, що за цей час, тобто за рік служби, такі люди пройдуть базову військовий вишкіл й краще знатимуть специфіку військової служби. Крім цього вони також "зможуть абсолютно свідомо стати у резерв в той же ж самий підрозділ, у той же колектив, де вони служили".

"Що чоловіки, що жінки — у них буде більше розуміння, що таке Збройні сили", — резюмував він.

Як повідомляли у Міноборони, станом на січень 2025 року у ЗСУ військову службу проходять понад 70 тисяч жінок, 5 500 з яких — на передовій.

8 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що майже 20 тисяч жінок працюють на бойових посадах.