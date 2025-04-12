В Італії через пожежу знищено 100 гектарів лісу

В Італії через масштабну пожежу у горах неподалік кордону зі Швейцарією та Австрією вигоріло 100 гектарів лісу. Наразі її вже приборкали, але повна ліквідація займе тривалий час.

Про це повідомляє італійське інформагентство Ansa.

Вказується, що пожежа спалахнула у лісі у долині Валь-Веноста, що неподалік кордону Італії зі Швейцарією та Австрією, минулої доби. У п’ятницю, 11 квітня, пожежникам вдалось приборкати вогонь, але повна ліквідація пожежі займе ще тривалий час.

Пожежа знищила близько 100 гектарів лісу на висоті 990-1950 метрів над рівнем моря. Там росли дуби та хвойні дерева, що були "бар’єром" проти лавин і каміння, яке падало. Причина займання поки невідома. Ознак того, що причиною міг бути підпал, поки не виявили.

За даними агентства, на місці залишаються 290 пожежників, а у четвер були залучені 400. Також гасити вогонь допомагають п’ять гелікоптерів.

Подекуди ще залишилися осередки горіння. Роботу ускладнює дуже низька вологість і вітер.

У соцмережах публікують кадри цієї лісової пожежі.

У цьому районі Італії у 2025 році вже було три пожежі. В одній з них причина була очевидною – вогонь поширився з авто, що спалахнуло під час руху лісовою дорогою.