Рютте: РФ може розмістити ядерну зброю в космосі

У НАТО стурбовані тим, що Росія може застосувати ядерну зброю в космосі, щоб пошкодити супутники.

Про це виданню Welt am Sonntag сказав генсек НАТО Марк Рютте.

"Нам відомі повідомлення про те, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі", — сказав він.

За словами Рютте, можливості Москви в космосі "застаріли" і перебувають не на рівні Заходу.

"Тому розробка ядерної зброї в космосі є способом для Росії покращити свої можливості. Це дуже тривожить", — сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що ця так звана протисупутникова зброя може бути спрямована не проти Землі, а проти супутників. Знищення супутника може спричинити хаос на Землі, оскільки багато систем на Землі можна використовувати лише за допомогою супутників.

Рютте застеріг від порушення Договору про космос 1967 року, який передбачає його мирне використання. Договір ратифіковано більшістю держав, у тому числі Росією та США.

"В останні роки космос стає все більш перенаселеним, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі є жорсткою і стає дедалі гострішою. І не тільки в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку", — сказав генсек.