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В Україну прибув міністр закордонних справ Нідерландів
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В Україну прибув міністр закордонних справ Нідерландів

Надія Собенко
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Вельдкамп, Садовий
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп та мер Львова Андрій Садовий вшановують пам'ять загиблих захисників, Львів 12 квітня. Facebook / Андрій Садовий

Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп прибув з офіційним візитом до України. Міністр перебуває у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп — сьогодні у Львові. Разом із українською делегацією розпочали візит з вшанування пам’яті полеглих Захисників України. У програмі — участь у конференції, робочі зустрічі та діалог про інтеграцію України до ЄС і зміцнення співпраці між нашими країнами та містами", — написав Садовий.

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