В Україну прибув міністр закордонних справ Нідерландів

Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп прибув з офіційним візитом до України. Міністр перебуває у Львові.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп — сьогодні у Львові. Разом із українською делегацією розпочали візит з вшанування пам’яті полеглих Захисників України. У програмі — участь у конференції, робочі зустрічі та діалог про інтеграцію України до ЄС і зміцнення співпраці між нашими країнами та містами", — написав Садовий.