У ніч на 12 квітня (із 20:00 11 квітня) війська РФ атакували 88 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО вночі збили 56 "шахедів".
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони запускали з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.