На фронті протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні близько 1240 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснили понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 2789 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Карасівка, Дуванівка, Куп’янськ Харківської області; Миколаївка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Миропільське, Осоївка, Таратутине, Краснопілля, Великий Прикіл Сумської області; Костянтинівка, Зоря, Шевченко, Новопіль, Багатир Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, дві РСЗВ, одну артилерійську систему та два засоби ППО.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 931 450 військових. Минулої доби втрати російських окупантів склали 1240 військових. Також українські воїни знешкодили 11 танків, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві РСЗВ, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку війська РФ минулої доби тричі проводили наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка та Западне.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 25 разів. Намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку війська РФ здійснили 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку росіяни шість разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Розлив та Роздольне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку війська РФ проводили чотири наступи поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку росіяни сім разів проводили атаки у бік позицій ЗСУ, але успіху не мали

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони вчора відбили 21 атаку російських військ. Крім цього, росіяни завдали 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснили 156 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.