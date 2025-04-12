Трамп переходить до військового контролю над територією біля кордону з Мексикою

Президент Дональд Трамп підписав директиву, яка розширює повноваження військових щодо контролю над федеральними землями біля кордону між США та Мексикою, прагнучи посилити боротьбу з незаконною міграцією.

Про це пише Bloomberg.

У меморандумі, оприлюдненому в п’ятницю ввечері, Трамп доручив кільком міністрам передати Міністерству оборони юрисдикцію над федеральними територіями вздовж кордону. Серед них — так звана Рузвельтівська смуга (Roosevelt Reservation) — вузька ділянка землі вздовж південно-західного кордону США у штатах Аризона, Нью-Мексико та Каліфорнія. При цьому федеральні індіанські резервації не підпадають під цю директиву.

Згідно з документом, це рішення дозволяє проводити військові операції, визначені в цьому меморандумі, на території військових об’єктів уздовж кордону. Трамп надав дозвіл військовим на виконання завдань, включно з будівництвом бар’єрів на кордоні, розміщенням засобів виявлення та моніторингу, а також на проголошення цих територій зонами національної оборони.

Крім того, наказ уповноважує міністра оборони виключати осіб із військових об’єктів згідно з раніше наданими повноваженнями — що потенційно відкриває шлях до примусового видворення мігрантів.

На першому етапі повноваження набудуть чинності лише на "обмеженій ділянці федеральних земель", після чого через 45 днів має відбутися оцінка реалізації наказу.

Трамп і нелегальна міграція

Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.

22 січня він підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, який пролягає з Мексикою.

1 березня у Пентагоні заявили, що розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою.