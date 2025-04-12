У Південній Кароліні стратили ув’язненого шляхом розстрілу

У Південній Кароліні в США стратили 41-річного Мікала Махді шляхом розстрілу. Страта відбулася в п’ятницю ввечері у в’язниці міста Колумбія.

Про це пише The New York Times.

Згідно з офіційним повідомленням, троє стрільців одночасно вистрілили в мішень, розташовану над серцем засудженого. Це друга подібна страта в штаті і перша в США за останні 15 років, з часу розстрілу в Юті у 2010 році.

Махді було засуджено за вбивство поліцейського в штаті Південна Кароліна у 2004 році. Суд надав йому можливість обрати спосіб страти — смертельну ін’єкцію, електричний стілець або розстріл. Причини свого вибору він не пояснив публічно.

Як повідомив адвокат Девід Вайс, Махді визнавав провину і висловлював жаль за скоєне. Він зростав у жорстокій родині, страждав на депресію та інші психічні розлади, а з підліткового віку потрапив у систему правосуддя.

У 2004 році Махді вбив продавця магазину в Північній Кароліні, а кількома днями пізніше застрелив співробітника служби громадської безпеки у Південній Кароліні, підпаливши його тіло після нападу.

Як пише видання, повернення до розстрілів пов’язують із труднощами в отриманні препаратів для смертельних ін’єкцій. Через випадки невдалого виконання смертних вироків кілька американських штатів останнім часом знову легалізували цей метод.

Махді намагався оскаржити вирок у Верховному суді США та звертався за помилуванням до губернатора Генрі Макмастера, однак обидва прохання було відхилено.