У Франції викрили мережу торгівлі автоматами Калашникова з Балкан

У Європі викрили масштабну мережу торгівлі зброєю — зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням.

Внаслідок міжнародної операції затримано сім підозрюваних, зокрема чотирьох громадян Франції, повідомили в Європолі 11 квітня.

На поширених Європолом знімках видно десятки автоматів, патронів і ручних гранат, схованих у запасному колесі та секретних відсіках каравану.

Операція стала можливою завдяки співпраці між правоохоронними органами кількох країн: Центральним управлінням з боротьби з організованою злочинністю Франції (OCLCO), спеціалізованою міжрегіональною прокуратурою Парижа (JIRS), іспанською Guardia Civil, кримінальною поліцією Краня (Словенія) та прикордонною поліцією Боснії і Герцеговини.

Розслідування розпочалося у вересні 2023 року, коли боснійська влада повідомила словенську про караван, що перевозив велику кількість зброї й боєприпасів до Франції. Завдяки цій інформації, транспорт був зупинений австрійською поліцією.

В результаті обшуку каравану правоохоронці виявили справжній арсенал:

25 автоматів Калашникова,

126 ручних гранат,

25 кг патронів,

кулемет,

пістолет.

Усе це було сховано в спеціальних тайниках і навіть у запасному колесі.

Гвинтівки АК і гранати, вилучені під час перевезення вогнепальної зброї до Франції. Європол/europol.europa.eu

Водія, громадянина Словенії, було затримано. Аналіз його мобільного телефону показав контакти з французами, сербами, боснійцями та іспанцями. Один із французьких громадян був ідентифікований як співорганізатор відправлення зброї.

Зброя походила з Боснії і Герцеговини, після чого нелегально перевозилася через Словенію та Австрію до Франції. 18 березня 2025 року в кількох країнах одночасно відбулися обшуки та арешти. У Франції заарештовано чотирьох осіб, ще одного — в Іспанії, і двох — у Боснії. Головний підозрюваний досі перебуває в розшуку.

Патрони, вилучені під час перевезення вогнепальної зброї до Франції. Європол/europol.europa.eu

Як пише Le Figaro, автомати Калашникова, що масово вироблялися у Східній Європі та Росії, користуються особливою популярністю серед європейських злочинців завдяки доступності та невисокій вартості. Згідно з попередніми розслідуваннями, мільйони одиниць такої зброї потрапили на чорний ринок після воєн у колишній Югославії в 1990-х роках.

Протягом десятиліть ця зброя постачається до Європи так званим "балканським маршрутом" — шляхом, яким перевозять зброю пішки або в автівках, як і в нинішньому випадку, розкритому за сприяння Європолу.