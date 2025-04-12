У США набуває чинності обов’язкова реєстрація для іноземців

Усі іноземці віком від 14 років, які перебуватимуть у США понад 30 днів і які не були зареєстровані американською владою під час отримання візи, з 11 квітня повинні пройти обов’язкову реєстрацію в Міністерстві внутрішньої безпеки США.

Про це пише EFE.

Це зобов’язання запроваджене указом президента Дональда Трампа від 20 січня під назвою "Захист американського народу від вторгнення", який активує закон 1940 року. Порушення цього порядку може призвести до штрафу в розмірі 5 000 доларів або до шести місяців позбавлення волі.

Згідно з указом, іноземці також зобов’язані постійно мати при собі підтвердження про проходження реєстрації.

Хто повинен реєструватися?

Згідно з інформацією Служби громадянства та імміграції США (USCIS), реєстрація здійснюється через онлайн-форму G-325R. Вона обов’язкова для всіх іноземців віком від 14 років, які не проходили реєстрацію або здачу відбитків пальців при поданні на американську візу і перебувають у країні понад 30 днів.

Також батьки або опікуни дітей віком до 14 років зобов’язані зареєструвати своїх підопічних. Іноземці, які досягли 14-річного віку, мають подати заяву на повторну реєстрацію і здати відбитки пальців протягом 30 днів з моменту досягнення віку.

Реєстрація передбачає створення особистого облікового запису в USCIS та може включати здачу біометричних даних, таких як відбитки пальців і фотографії.

Цей захід найбільше зачіпає мільйони нелегальних мігрантів, які тепер змушені обирати: або зареєструватися й надати особисті дані, або зіткнутися з можливими штрафами та тюремним ув’язненням.

Серед потенційно постраждалих — майже мільйон канадців, які щороку на кілька місяців приїздять на південь США, рятуючись від холодів. Вони зазвичай перетинають кордон наземним шляхом без віз.

Організації на захист прав мігрантів вважають, що головна мета реєстрації — чинити тиск на іноземців, щоб ті самостійно залишили США. Адже уряд отримає персональні дані, які полегшать процес депортації.

Деякі правозахисники та юристи назвали указ Трампа неконституційним і радять мігрантам не реєструватися. Проте рішення федерального судді Тревора Ніла МакФаддена, який у четвер відхилив скарги правозахисних організацій, може змінити думку суспільства.

Трамп і нелегальна міграція

Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.

22 січня він підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, який пролягає з Мексикою.

1 березня у Пентагоні заявили, що розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою.