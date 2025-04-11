"Радіо Свобода" скоротить мовлення в Україні

Українська редакція "Радіо Свобода" повідомила про скорочення мовлення з огляду на фінансові виклики.

Про це йдеться у заяві на сайті "Радіо Свобода".

Так, 11 квітня вийшов останній ефір "Свобода.Ранок". З 14 квітня "Радіо Свобода" відправить на простій частину співробітників у Києві та Львові.

"Це – вимушений крок у той час, як Радіо Свобода виборює право отримати фінансування Конгресу США в американських судах. Перед тим із 1 квітня у частково оплачувану відпустку пішла частина співробітників у Празі з різних мовних служб", — повідомила директорка Української редакції Мар’яна Драч.

Через обмежені кошти Радіо Свобода також суттєво скоротило співпрацю з фрілансерами.

10 квітня Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало оновлений терміновий запит до Окружного суду США у Вашингтоні з проханням зобов’язати Агентство США з глобальних медіа (USAGM) виплатити Радіо Свобода кошти, призначені Конгресом за квітень. Раніше стало відомо, що у "Радіо Свобода" є кошти на фінансування до кінця березня.

"Радіо Свобода" повідомляє, що Агентство встановило нові вимоги до компанії, які необхідно виконати для отримання виплати. Серед них:

вимога повного контролю USAGM над вибором ради директорів Радіо Свобода

24-годинні терміни для виконання численних бюрократичних вимог.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода пояснює, що чинне законодавство забороняє дії USAGM і вимагає переказати квітневе фінансування для виконання місії, погодженої Конгресом.

Що цьому передувало

14 березня Трамп підписав указ щодо максимального скорочення функцій і роботи співробітників кількох відомств для боротьби з бюрократією, серед них названо урядове агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" і "Голос Америки".

Федеральний суддя у Вашингтоні тимчасово заблокував подібну спробу закриття іншого державного американського мовника — Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, що виник у період Холодної війни як протидія радянській пропаганді.

Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" (RFE/RL) подало позов у березні, щоб гарантувати отримання близько 77 мільйонів доларів, які виділив Конгрес.