Долар та євро дорожчають: скільки коштує валюта в Україні

Національний банк України на п'ятницю, 11 квітня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., курс євро — встановлений на рівні 45,84 грн. Проте у державному "ПриватБанку" сьогодні долар подорожчав на 11 копійок і становить 41,56 гривні. Курс євро в банку сьогодні зріс на 1,09 грн до 46,99 гривні за євро.

Про це йдеться на сайтах НБУ та "ПриватБанку".

Так, продати американську валюту в "ПриватБанку" можна за курсом 40,96 гривні, а євро — за курсом 45,84 гривні за одиницю.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю зріс на 18 копійок і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 квітня, також подорожчав – одразу до 47,17 гривні.