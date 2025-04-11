Сили ППО вночі збили 24 "шахеди"

За минулу добу (із 09:00 10 квітня по 09:00 11 квітня) війська РФ вдарили балістичною ракетою по Дніпру та 39 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 24 "шахеди".

Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.

Ракетою росіяни вдарили з Ростовської області, дрони запускали з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.