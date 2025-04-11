На фронті протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні близько 1210 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 106 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 165 керованих бомб. Крім цього, здійснили близько шести тисяч обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 2388 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Козача Лопань Харківської області; Петрушівка, Осоївка, Угроїди, Мала Рибиця, Проходи та Великий Прикіл Сумської області; Гродівка, Суха Балка, Олександро-Калинове, Зоря, Стара Миколаївка, Покровськ Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Павлівка, Щербаки, Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 930 210 військових. Минулої доби втрати російських окупантів склали 1210 військових. Також українські воїни знешкодили один танк, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 122 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 165 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.