Полковника Сюзанну Меєрс, яка обіймала посаду командира космічної бази США Pituffik у Гренландії, усунули з посади, після того, як вона дистанціювалася від критики віцепрезидента Джей Ді Венса на адресу Данії та її контролю над островом під час його візиту на базу 28 березня.

Як повідомляє The Guardian, Меєрс звільнили за критику планів Вашингтона щодо арктичного острова.

"Від командирів очікується дотримання найвищих стандартів поведінки, особливо в тому, що стосується неупередженості під час виконання своїх обов'язків", — ідеться в заяві Космічних сил США, опублікованій у четвер увечері.

Відомо, що 31 березня Маєрс розіслала електронний лист усьому персоналу бази Pituffik, "вочевидь, спрямований на створення єдності серед льотчиків і охоронців, а також канадців, датчан і гренландців, які там працюють, після появи Венса".

У своєму електронному листі, яке отримало видання Military.com, Маєрс написала: "Я не претендую на розуміння поточної політики, але я знаю, що побоювання адміністрації США, які обговорював віцепрезидент Венс у п'ятницю, не мають відношення до космічної бази Pituffik".

Космічна база Pituffik (раніше авіабаза Туле) — космічна база США на півночі Гренландії. Thule AB є найпівнічнішою базою США, перебуваючи за 1118 км на північ від Полярного кола і за 1524 км від Північного полюса.

База Туле була одним з основних елементів оборони США, прикриваючи американську територію від радянського удару через Арктику.

28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Гренландію. Він звинуватив Данію у тому, що країна "погано дбала" про Гренландію.

У відповідь міністр закордонних справ Данії, Ларс Льокке Расмуссен заявив, що США мали б змінити тон у своїх заявах щодо Гренландії, та висловив готовність працювати разом в питанні посилення безпеки острова.

Заяви Трампа щодо Гренландії

Наприкінці 2024 року Трамп сказав, що контроль над островом є "абсолютною необхідністю" для США – для національної безпеки і свободи в усьому світі. У відповідь на ці слова, прем’єр-міністр Ґренландії Муте Егеде заявив, що острів не продається.

Водночас Егеде виступає за незалежність Ґренландії від Данії. Він нещодавно звинуватив Данію в геноциді через скандал із примусовою стерилізацією жінок у 1960−70-х роках. У своєму новорічному зверненні Егеде знову закликав до незалежності острова та зняття "кайданів колоніальної ери".

7 січня Трамп на пресконференції не став обіцяти, що уникатиме військових чи економічних методів примусу для встановлення контролю над Ґренландією та Панамським каналом. У своїй соцмережі Truth Social Трамп також написав, що угода про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів має відбутися, та закликав зробити цей найбільший острів у світі "знов великим".

Гренландія – це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема американськими.