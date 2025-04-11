Прокурори Тайваню вперше висунули обвинувачення капітану китайського судна в умисному пошкодженні підводних кабелів біля берегів острова в лютому.

Про це повідомляє Reuters.

За словами прокурорів, чоловік був капітаном судна Hong Tai 58 з китайським екіпажем, зареєстрованого в Того. Тайванська влада затримала капітана, запідозривши, що судно кинуло якір біля підводного кабелю біля південно-західного Тайваню, пошкодивши його.

Прокуратура міста Тайнань на півдні Тайваню заявила, що висунула обвинувачення китайському капітану судна, якого назвали тільки на прізвище - Ван, у пошкодженні кабелю.

Ван заявив про свою невинність, проте відмовився надати дані про власника судна і поводився зухвало, йдеться в заяві прокурорів.

Прокурори заявили, що ще сімом громадянам Китаю, затриманим у той самий час, не будуть висунуті обвинувачення, і їх буде доставлено до Китаю, додавши, що це перша на острові справа про пошкодження морських кабелів.