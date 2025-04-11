На Близький Схід прибув другий американський авіаносець

Другий американський авіаносець прибув до Близького Сходу, де війська США щоденно здійснюють авіаудари по хуситських повстанцях у Ємені.

Про це повідомляє американське військове командування.

Згідно з повідомленням Центрального командування США у мережі X, яке супроводжувалося відео зльоту літаків з обох суден, йдеться про авіаносець USS Carl Vinson, оснащений винищувачами F-35C. Тепер він працює в регіоні спільно з авіаносцем USS Harry S. Truman.

Американські військові не уточнили точне місце перебування другого авіаносного ударного угруповання в регіоні. Один із представників Збройних сил США повідомив, що з моменту початку останньої фази повітряної кампанії в середині березня по позиціях хуситів було завдано понад 100 ударів.

Пентагон минулого тижня оголосив про збільшення кількості авіаносців США у регіоні до двох — на тлі чергової хвилі повітряної кампанії проти підтримуваних Іраном хуситів, розпочатої у березні. Ціллю операції є припинення загрози, яку бойовики становлять для цивільного судноплавства та військових кораблів.

Хусити, які контролюють значну частину території Ємену, з кінця 2023 року атакують кораблі поблизу берегів Ємену, в Червоному морі та Аденській затоці.

США 4 березня оголосили про внесення до списку терористичних організацій угруповання єменських бойовиків-хуситів.

Як повідомляв The Economist, через атаки єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі збитки світової економіки У 2024 році склали приблизно 200 мільярдів доларів США.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися у війну між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу з 7 жовтня 2023 року, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, заявляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.

15 березня президент США Дональд Трамп наказав збройним силам США завдати ударів по єменських хуситах. Він також звернувся до Ірану, наголосивши, що підтримка хуситів має бути припинена негайно.

Щонайменше 31 людина загинула та 101 дістали поранення внаслідок американської атаки на Ємен, йдеться у заяві єменського міністерства охорони здоров'я.