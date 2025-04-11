ЄС погодив заборону небезпечних речовин у дитячих іграшках

У четвер, 10 квітня, країни-члени ЄС та Європейський парламент досягли угоди щодо заборони небезпечних хімічних речовин у дитячих іграшках.

Про це пише Le Figaro.

Документ, що містить ці нововведення, ще має бути офіційно ухвалений Радою ЄС та Європарламентом, перш ніж набуде чинності.

Зокрема, текст передбачає заборону так званих "вічних хімікатів" (PFAS) — пер- та поліфторалкільних речовин, які надзвичайно повільно розкладаються. Винятки дозволяються лише в тих випадках, коли речовини є повністю недоступними для дітей.

PFAS широко використовуються у промисловості, зокрема для створення водовідштовхувальних або термостійких покриттів, однак їхнє тривале навіть незначне впливання може спричиняти серйозні проблеми зі здоров’ям: ураження печінки, високий рівень холестерину, ослаблений імунітет, низьку вагу під час народження дитини та деякі види раку.

Також угода передбачає розширення заборони на інші небезпечні речовини, зокрема ендокринні деструктори — речовини, що порушують гормональну систему.

"Новий регламент про безпеку іграшок надсилає чіткий сигнал: для захисту наших дітей, для чесної конкуренції та для сильної економічної Європи", — заявила авторка документа, німецька депутатка Європарламенту Маріон Вальсманн.

Вона також зазначила, що кожна п’ята продукція, вилучена з європейського ринку через небезпеку, була саме іграшкою.

Міністр технологій Польщі Кшиштоф Пашик, чия країна головує в ЄС, наголосив: "Правила безпеки іграшок у ЄС — одні з найсуворіших у світі. Але ми повинні залишатися пильними, адаптувати їх до нових ризиків і гарантувати їх дотримання — незалежно від країни виробництва".