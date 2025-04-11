Принц Гаррі приїхав в Україну та зустрівся з ветеранами

Член британської королівської родини, герцог Сассекський, принц Гаррі вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відвідав Україну.

Про це повідомив підприємець та засновник Superhumans Center Андрій Ставніцер.

У межах візиту до Львова принц Гаррі завітав до Superhumans Center — реабілітаційного закладу для поранених українських військових. Цей візит став продовженням багаторічної діяльності герцога Сассекського, який ще у 2014 році заснував Invictus Games Foundation — міжнародні змагання для поранених військових та ветеранів. Сам Гаррі 10 років служив у британській армії, двічі був у бойових місіях в Афганістані й втратив близьких друзів на війні.

У межах візиту він зустрівся з українськими ветеранами, які брали участь у цьогорічних "Іграх нескорених" у Канаді. Саме там українська делегація подарувала Гаррі браслет з написом: "Хто врятує одне життя, рятує весь світ". І, як виявилося, він його носить.

Принц особисто поспілкувався з кожним учасником, виявивши щиру зацікавленість та тепло. Жодних королівських формальностей: обійми, щирі компліменти, уважність і глибоке розуміння місії Superhumans.

"Це мій перший візит в Україну - і точно не останній. Для мене було великою честю та привілеєю побувати тут з делегацією Invictus, деякими нашими спортсменами та учасниками ігор з Великої Британії протягом останнього десятиліття. Прийти сюди, у Superhumans Centre, і побачити неймовірну, дивовижну реабілітацію та допомогу, які вони надають під дахом однієї мети, просто вражає", — поділився враженнями принц Гаррі.