В Лондоні активісти організації за збереження природи Greenpeace UK на знак протесту проти продажу американської зброї Ізраїлю пофарбували в червоний колір воду у фонтані біля посольства США. Групу заарештувала британська поліція.

Про це повідомляє BBC.

Організація Greenpeace UK заявила, що 12 активістів вилили 300 літрів "криваво-червоного" барвника у фонтан біля посольства США, щоб підкреслити "смерть і руйнування, спричинені в Газі як прямий результат" продажу американської зброї Ізраїлю.

Столична поліція повідомила, що шістьох людей затримали за підозрою у скоєнні злочинної шкоди та змові з метою її заподіяння. Організація розкритикувала арешти як "ще один доказ того, що право на протест у Великій Британії перебуває під загрозою".

Прессекретар посольства заявив, що ця акція "пошкодила 1,5 мільйона галонів води на території посольства, що призвело до марної трати місцевого екологічного ресурсу".

"Хоча посольство США підтримує право на мирний протест, ми рішуче засуджуємо будь-які акти насильства або пошкодження майна", — заявили в посольстві.

Greenpeace UK відреагували та зазначили, що використовуваний барвник був нетоксичним, біологічно розкладаним, харчовим барвником для ставків, який не становить жодного ризику для людей, дикої природи або навколишнього середовища. США є найбільшим постачальником зброї для Ізраїлю, який відновив повітряне бомбардування Гази у відповідь на атаку бойовиками ХАМАС у жовтні 2023 року. Ізраїльські військові покладаються на імпортні літаки та зброю, пише BBC.

Що відомо про відновлення вогню у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. Проте реалізувати вдалося лише один — повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази. За ніч вони обстріляли інфраструктуру, яка належить угрупуванню ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, включаючи жінок і дітей.