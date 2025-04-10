Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що "транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжать до кінця 2025 року. Українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами Шмигаля, український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України — на 37%. Це вже 4 продовження угоди, яка діє з червня 2025 року.

"Транспортний безвіз"

Угоду про "транспортний безвіз" Україна і ЄС підписали в червні 2022 року, а потім її продовжили до кінця червня 2024 року. Вона надає українським, молдовським і європейським перевізникам двосторонні права на перевезення територіями один одного.

У червні 2024 року Україна та Європейська комісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Однак оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.