Сніг, дощ та вітер: якою буде погода в Україні 11 квітня

У п'ятницю, 11 квітня, в більшості областей України вночі ще будуть заморозки, а на південному сході температура повітря буде плюсовою. Вдень стовпчики термометрів будуть вище нуля градусів, проте погода буде вологою та вітряною, а місцями пройде мокрий сніг та дощ.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"11 квітня в Україні вночі затримаються заморозки 0 — -4 градуси, на південному сході буде милосердніше, +2 — +4 градуси тепла", — йдеться у її дописі.

За словами Діденко, несприятливі погодні умови будуть завтра у південній частині України.

"Циклон Aribert Другий зумовить сильний мокрий сніг та дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, складну ситуацію на дорогах, можливе обламування гілок на деревах через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром", — каже синоптикиня.

Також волога погода із мокрим снігом очікується в західних областях та подекуди у центральній частині. Переважно дощ ймовірний на сході України. На решті території — без істотних опадів.

У Києві 11 квітня опадів не передбачається. Вночі будуть заморозки 0 — -2 градуси, вдень +3 — +5 градусів тепла.

Синоптикиня додала, що субота, 12 квітня, — перехідний день, є тенденція до потепління, а вже на Вербну неділю практично в Україні передбачається +12 — +17 градусів тепла.