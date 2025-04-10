Цими вихідними українці побачать рідкісне явище — мікромісяць

У ніч на неділю, 13 квітня, мешканці України зможуть спостерігати астрономічне явище — мікромісяць. Це повний Місяць, який здається трохи меншим і тьмянішим через те, що перебуває на найбільшій відстані від Землі у своїй орбіті.

Про це пише АР.

На відміну від супермісяця, коли Місяць наближається до Землі й виглядає більшим та яскравішим, мікромісяць неозброєним оком можна відрізнити лише дуже уважно.

Астрофізик Ален Брізар із коледжу Сент-Майкл (США) зазначає: "Це дуже тонка різниця, і її непросто помітити".

Для того щоб побачити мікромісяць, достатньо обрати місце з відкритим оглядом неба та мінімальним світловим забрудненням.

Супермісяці та мікромісяці трапляються кілька разів на рік, коли повна фаза Місяця збігається з певним положенням на його орбіті.

Наступний мікромісяць очікується у травні, а вже восени — у жовтні, листопаді та грудні — на нас чекають три супермісяці поспіль.