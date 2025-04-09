Суд звільнив голову Гагаузії Гуцул із СІЗО та відправив її під домашній арешт

Суд району Чокана в Кишиневі 9 квітня звільнив очільницю автономного регіону Молдови Гагаузія Євгенії Гуцул з-під варти та постановив перевести її під домашній арешт.

Про це повідомляє молдовський телеканал TV8.

Зазначається, що молдовська прокуратура просила суд про продовження тримання Гуцул під вартою, тоді як її адвокати наполягали, що сторона обвинувачення не навела жодних доказів провини їхньої підзахисної.

Гуцул, яка присутня на судовому засіданні, буде переведена під домашній арешт на 30 днів.

Строк попереднього запобіжного заходу – тримання під вартою – спливає 15 квітня.

Поки судді розглядали клопотання прокуратури, на вулиці десятки прихильників очільниці Гагаузії скандували гасла на її підтримку. Відразу після оголошення рішення вони поаплодували.

25 березня Гуцул затримали на 72 години в аеропорту Кишинева при спробі покинути країну.

У Національному центрі боротьби з корупцією (НЦПК) пояснили, що вона фігурує у кримінальній справі щодо незаконного фінансування кампанії на виборах башкана 2023 року, тож на неї були покладені обмеження щодо виїзду за кордон.

Після цього Гуцул зверталась до російського лідера Володимира Путіна з проханням тиснути на молдовську владу, аби та її звільнила.

28 березня суд обрав для Гуцул запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 20 діб.