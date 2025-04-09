Колишній командувач 58-ї армії РФ генерал-майор Іван Попов, якого звинуватили у шахрайстві, попросив суд відправити його на війну проти України.

Про це російському інформагентству ТАСС повідомив його адвокат Сергій Буйновський.

"Нами спільно з Міністерством оборони РФ заявлено клопотання про зупинення провадження у справі та зміну запобіжного заходу у зв'язку з позитивним рішенням про направлення Івана Івановича на СВО (так у РФ називають війну проти України — ред.)", — сказав захисник Попова.

Джерело російської газети "Коммерсант" у силових структурах повідомило, що Попова відправлять на війну проти України не як рядового штурмовика, а як командира одного із загонів "Шторм Z", які формують із підслідних та ув'язнених.

Водночас прокурор попросив суд призначити Попову покарання у вигляді 6 років колонії загального режиму, а також позбавити його звання генерал-майора та призначити штраф у розмірі 800 тисяч рублів.

У березні "Коммерсант" опублікувала відкритий лист Попова до очільника Кремля Володимира Путіна, в якому генерал назвав армію "сенсом свого життя" і попросив російського лідера повернути його на війну проти України.

Що відомо про Івана Попова

Попова зняли з посади командуючого 58-ю армією, яка воює в Україні на Запорізькому напрямку. Сам він заявляв своїм підлеглим солдатам, що його звільнили після доповіді про проблеми у війську.

17 травня 2024 року Попова заарештували за підозрою у шахрайстві, але 15 липня суд задовольнив клопотання слідства та змінив запобіжний захід на домашній арешт.

28 лютого 2025 року суд посилив запобіжний захід для Попова, знову відправивши його до СІЗО.

За версією слідства, Попов причетний до розкрадання у 2023 році понад 1,7 тисяч тонн металопрокату, закуплених окупаційною владою Запорізької області як надання гуманітарної допомоги. Він діяв у складі "організованої групи" разом із генерал-лейтенантом Олегом Цоковим та підприємцем Сергієм Мойсеєвим. Цоков загинув на війні в Україні у 2023 році та посмертно був нагороджений званням Героя Росії, справу щодо нього припинено. Мойсеєв перебував під вартою, але суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.