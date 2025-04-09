За останній тиждень в Україні народилось 2490 маленьких українців. Цих дітей вже зареєстровано.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Там розповіли, що із 2490 новонароджених — 1309 хлопчиків та 1181 дівчинка, а 1 квітня стало рекордним днем за реєстраціями малюків.

"Цікавий факт: 1 квітня 2025 року став рекордним днем – 888 реєстрацій! Рівно 444 хлопчики та 444 дівчинки отримали свої перші офіційні документи. Це – символ гармонії та надії, що навіть у складні часи життя продовжується і дарує нам нові можливості", — йдеться у повідомленні.

Раніше у Мін'юсті оголосили імена, якими найчастіше називали дітей у 2024 році в Україні. Найпопулярнішими жіночими іменами стали: Анна, Софія, Марія, Катерина, Соломія, Поліна, Вікторія та Мілана. Серед чоловічих імен: Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.