До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК — Міноборони

До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби.

Про це у середу, 9 квітня, нагадали у Міноборони.

Зазначається, що, згідно з законом, процедура є обов’язковою.

Що потрібно зробити:

Отримати направлення на ВЛК: через застосунок Резерв+ або у ТЦК та СП (особисто). Пройти комісію у медзакладі. Отримати нове рішення: придатний або непридатний.

“Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом”, — наголосили у Міноборони.

Реформа ВЛК

30 листопада 2024 року Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи ВЛК, який має на меті суттєво змінити застарілу систему. Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

Реформа дозволить розділити рішення ВЛК на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

У січні 2025 року Міноборони запровадило електронні направлення на ВЛК у застосунку "Резерв+".

11 лютого року в Офісі президента анонсували електронну чергу на ВЛК.