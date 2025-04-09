У "Дії" знову запрацювали три сервіси для бізнесу

На державному порталі цифрових послуг "Дія" відновили три сервіси для бізнесу. Серед них – можливість змінювати дані ФОП, витяг з Єдиного державного реєстру та довідки про нерухомість.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Важливі сервіси для бізнесу та особистих справ знову на порталі "Дія". Повернули три суперкорисні послуги, щоб у кілька кліків, а не з паперами в черзі ", — розповіли там.

Так, тепер знову доступна інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто знову можна отримувати довідки про нерухомість з кількох реєстрів – усе в одному запиті.

Також відновили можливість вносити зміни до даних ФОП – контакти, ПІБ або місцерозташування. До того ж ФОПи знову можуть замовляти витяг з Єдиного державного реєстру.

19 лютого у "Дії" запрацювала нова послуга для бізнесу. Йдеться про подання декларації відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) вимогам законодавства.