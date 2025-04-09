Сніг, вітер, короткочасні хуртовини — прогноз погоди на четвер

У четвер, 10-го квітня, чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозами, у східних областях та на Дніпропетровщині дощ та мокрий сніг.

Ситуація на дорогах може ускладнитися.

Найближчої ночі в Україні заморозки 0-4 градуси, завтра вдень температура повітря становитиме:

на півночі +1+4 градуси

на заході +3+7 градусів

у центральних областях +2+6, на Дніпропетровщині +5+8 градусів

у південній частині +5+9, на Одещині +4+6 градусів

у східних областях +5+10 градусів.

Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях — південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 10-го квітня очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах та тротуарах.

Вітер південно-західний з переходом на північний, рвучкий.

Найближчої ночі в столиці заморозки 0-2 градуси, вдень у четвер +1+3 градуси.

“Прогноз на теплу перспективу не міняється — потепління в Україні розпочнеться із Вербної неділі”, — написала Діденко.