Сніг, вітер, короткочасні хуртовини — прогноз погоди на четвер

У четвер, 10-го квітня, чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За прогнозами, у східних областях та на Дніпропетровщині дощ та мокрий сніг.
Ситуація на дорогах може ускладнитися.
Найближчої ночі в Україні заморозки 0-4 градуси, завтра вдень температура повітря становитиме:
- на півночі +1+4 градуси
- на заході +3+7 градусів
- у центральних областях +2+6, на Дніпропетровщині +5+8 градусів
- у південній частині +5+9, на Одещині +4+6 градусів
- у східних областях +5+10 градусів.
Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях — південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
У Києві 10-го квітня очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах та тротуарах.
Вітер південно-західний з переходом на північний, рвучкий.
Найближчої ночі в столиці заморозки 0-2 градуси, вдень у четвер +1+3 градуси.
“Прогноз на теплу перспективу не міняється — потепління в Україні розпочнеться із Вербної неділі”, — написала Діденко.
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