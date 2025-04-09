Україна повернула з ТОТ шістьох дітей — Єрмак

До України повернули шістьох дітей з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bring back kids UA.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Андрія Єрмака, серед дітей є 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку російських військових.

Ще дві сестри перебували під загрозою вилучення з родини: у школі їх готували до служби в армії РФ, а окупанти погрожували забрати їх від бабусі та передати у російську прийомну сім’ю. Інша дівчина постійно зазнавала домагань з боку російських солдатів, які вдиралися до її дому з обшуками та погрожували зброєю.