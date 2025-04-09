32 дипломати відвідали Кривий Ріг і вшанували жертв атаки РФ 4 квітня

32 представники дипломатичних місій інших країн в Україні відвідали Кривий Ріг та вшанували загиблих від російської ракетної атаки 4 квітня. Тоді загинуло 11 дорослих та 9 дітей.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Серед дипломатів були представники: Туреччини, Албанії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Бразилії, Аргентини, Польщі, Литви, Латвії та Естонії, Швеції та Данії, Канади, Хорватії, Іспанії, Європейського Союзу та ООН.

"Важливо, щоб іноземні дипломати побачили наслідки злочинного терору Росії на власні очі. Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку", — повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня

У Кривому Розі 4 квітня близько 18:50 пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним "Іскандером". Загинули 21 людей, серед них дев’ятеро — діти. Понад 70 містян дістали поранення.

Внаслідок атаки у місті пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків, шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, повідомив керівник місцевої Ради оборони Вілкул.