У понеділок, 14 квітня, на засіданні Ради Європейського союзу (ЄС) очікують на позитивні зрушення щодо надання Україні 5 млрд євро на боєприпаси.

Про це у коментарі Суспільному повідомив топдипломат ЄС.

За його словами, під час обговорень всі посли погодилися з тим, що повинні рухатися вперед на прохання України та обіцянку, дану на березневому саміті ЄС, і терміново надати 5 мільярдів євро на закупівлю боєприпасів.

Дипломат очікує "позитивних зрушень" у цьому питанні 14 квітня.

Він зазначив, що половина країн-членів сказали, що змінений план Каї Каллас (на 5 млрд) не помер, він все ще на столі й майже готовий.

"Лише Угорщина під час засідання вкотре показала, що вони повністю відірвані від реальності, говорячи лише про мирний план США та енергетичну безпеку", — сказав співрозмовник

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до 27 лідерів країн-членів ЄС, які зібралися на саміт у Брюсселі 20 березня, попросив надати якомога швидше 5 мільярдів євро на боєприпаси.

21 березня Bloomberg повідомило, що Франція та Італія заблокували ініціативу лідерів ЄС виділити 5 мільярдів євро на боєприпаси для України.

2 квітня голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що країни ЄС зібрали понад 50% суми з обіцяних для України на цей рік 5 млрд євро на закупівлю щонайменше 2 млн боєприпасів.