Укренерго: споживання електроенергії і далі зростає

В Україні у середу, 9 квітня, і далі зростає споживання електроенергії. Енергетики закликають до ощадливого споживання у період з 8:00 до 21:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Сьогодні, 9 квітня, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був на 1,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок. Причина — утримання холодної погоди на всій території України з нічними заморозками.

Вчора, 8 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2% вищим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 7 квітня.

В Укренерго нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

“Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 8:00 до 21:00”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за змінами можна на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго).