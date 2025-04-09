У ніч на 9 квітня 2025 року (із 20:00 8 квітня) армія РФ атакувала Україну 55 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО вночі збили 32 російські "шахеди", ще 8 локаційно втрачені.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони запускали з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда — Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 08:30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 8 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.