На фронті протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні близько 1270 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного ударів, застосували три ракети та скинули 162 КАБ. Крім цього, здійснили майже 4900 обстрілів, з них 100 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 2180 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Покровка, Миропільське, Дмитрівка, Мала Рибиця, Краснопілля Сумської області; Зоря, Романівка, Покровськ, Удачне, Зелений Кут, Багатир, Зірка, Толстой, Воскресенка Донецької області; Новопавлівка, Січневе Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки російських військ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 927 580 військових. Минулої доби втрати російських окупантів склали 1270 військових. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, один засіб ППО, 56 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 118 автомобілів.