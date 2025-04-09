Трамп підписав укази на підтримку вугільної промисловості США

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчі укази, спрямовані на збільшення видобутку вугілля.

Такі заяву Трамп зробив під час заходу в Білому домі.

"Я підписав виконавчий наказ про зміцнення нашої електричної мережі шляхом забезпечення роботи вугільних електростанцій. На відміну від вітряних і сонячних електростанцій, вугільні електростанції можуть цілодобово працювати з дощем чи снігом. У межах наших історичних зусиль щодо дерегуляції сьогодні вдень я також надаю негайну допомогу 47 компаніям, які керують 66 вугільними станціями, дуже великими по всій країні", — сказав Трамп.

Він заявив, що "збирається скасовувати екологічні обмеження епохи Байдена".

"Ми повертаємо до життя галузь, яку було покинуто. Ми повернемо шахтарів до роботи", — заявив Трамп, виступаючи у Білому домі перед кількома десятками шахтарів.

Нові виконавчі укази Трампа включають:

скасування мораторію на нові угоди щодо видобутку вугілля на федеральних землях;

використання Закону про оборонне виробництво (1950 року) для стимулювання вугільного сектору;

оцінку можливості визнання металургійного вугілля "критично важливим мінералом" — за аналогією з компонентами для військової техніки;

підтримку вугільних електростанцій, що планувалися до закриття.

Такі дії суперечить глобальним зусиллям зі скорочення викидів вуглецю.

Як пише Reuters, відповідно до даних Управління енергетичної інформації США, вугільні електростанції нині генерують менше 20% електроенергії в країні, тоді як у 2000 році цей показник становив 50%. Причинами скорочення стали зростання видобутку природного газу через фрекінг і розвиток сонячної та вітрової енергетики.

Заява Трампа з’явилася на тлі зростання попиту на електроенергію вперше за 20 років через розвиток центрів обробки даних для штучного інтелекту, електромобілів і криптовалют.

Однак експерти ставлять під сумнів потребу в розширенні вугільного виробництва: сотні ТЕС на вугіллі вже закрито через дешевші джерела палива та екологічні обмеження.

Акції американських вугільних компаній Peabody та Core Natural Resources після новин підскочили приблизно на 9%. Критики, зокрема екологічні організації, різко засудили ініціативу:

"Вугільні станції — це застарілі, брудні та ненадійні джерела енергії. Адміністрація Трампа застрягла в минулому — замість того, щоб інвестувати в майбутнє енергетики", — заявила Кіт Кеннеді з Ради із захисту природних ресурсів США.