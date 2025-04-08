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ГУР заявили про кібератаку на сайт War&Sanctions про спонсорів агресії Росії
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ГУР заявили про кібератаку на сайт War&Sanctions про спонсорів агресії Росії

Марія Патока
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Кібератака
Головна сторінка порталу War&Sanctions. war-sanctions.gur.gov.ua

Головне управління розвідки міноборони України повідомило про DDoS-атакуРозподілені атаки на відмову в обслуговуванні спрямовані на вебсайти й сервери та здійснюються для того, щоб порушити роботу мережевих служб.Метою таких атак є вичерпання ресурсів програми. Зловмисники наповнюють сайт фальшивим трафіком, що призводить до погіршення роботи сайту або повного його відключення. на сайт War&Sanctions. Це сторінка ГУР, де публікують інформацію про спонсорів війни, яку розпочала Росія проти України.

Про це ГУР повідомили на своїй сторінці у Facebook.

За даними ГУР, атаку вели з віртуальних машин з IPУнікальний числовий ідентифікатор мережевого рівня, що використовується для адресації комп'ютерів з Китаю та Росії. Всього за пів години на сайт здійснили понад 56 мільйонів запитів — це близько 40 тисяч щосекунди. Серед російських IP-адрес, з яких надійшло найбільше запитів – інноваційний центр Сколково у Москві.

Фахівці ГУР атаку відбили, сайт у вільному доступі.

На порталі ГУР збирає інформацію про виробників дронів та ракет у Росії, порти та аеропорти, які допускають російські літаки та судна, пропагандистів Росії, викрадачів дітей тощо.

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