ГУР заявили про кібератаку на сайт War&Sanctions про спонсорів агресії Росії

Головне управління розвідки міноборони України повідомило про DDoS-атаку на сайт War&Sanctions. Це сторінка ГУР, де публікують інформацію про спонсорів війни, яку розпочала Росія проти України.

Про це ГУР повідомили на своїй сторінці у Facebook.

За даними ГУР, атаку вели з віртуальних машин з IP з Китаю та Росії. Всього за пів години на сайт здійснили понад 56 мільйонів запитів — це близько 40 тисяч щосекунди. Серед російських IP-адрес, з яких надійшло найбільше запитів – інноваційний центр Сколково у Москві.

Фахівці ГУР атаку відбили, сайт у вільному доступі.

На порталі ГУР збирає інформацію про виробників дронів та ракет у Росії, порти та аеропорти, які допускають російські літаки та судна, пропагандистів Росії, викрадачів дітей тощо.