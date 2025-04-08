Роспропагандистка Скабєєва отримала підозри від СБУ

Російській пропагандистці Ользі Скабєєвій оголосили нові підозри. Слідчі Служби безпеки України (СБУ) заочно повідомили Скабєєвій про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, Скабєєва входить до медійного пулу Кремля і поширює інформаційно-психологічні маніпуляції в інтересах Москви.

Так, наприклад, задокументовано, як вона неодноразово закликала до захоплення Києва, Херсона, Запоріжжя та інших великих міст України.

Також Скабєєва пропонувала російському командуванню знищити українську енергетичну інфраструктуру, щоб знеструмити цілі регіони. Для цього вона агітувала використовувати комбіновані ракетно-дронові удари по ключових енергогенерувальних підприємствах, особливо в холодну пору року.

Ці та інші тези Скабєєва регулярно просуває в ефірах передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1".

Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти її інформаційно-підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Скабєєвій про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);

ст. 436 (пропаганда війни).

22 березня Офіс генерального прокурора оголосив підозри кремлівським журналістам- пропагандистам Дмитру Кісельову та Ользі Скабєєвій. Їм інкримінують заклики до порушення територіальної цілісності України (ч. 3 ст. 110 КК України).