Теракти у відділках поліції: Вигівський розповів про посилення заходів безпеки

Росіяни і їхні спецслужби постійно полюють за силами безпеки і оборони, в тому числі і за поліцейськими. Правоохоронці наразі вживають заходи, щоб запобігати терактам відносно поліцейських підрозділів.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає кореспондент Суспільного.

За словами Вигівського, в 2024 році були десятки випадків терактів відносно поліцейських підрозділів та поліцейських.

“І в цьому році, якщо я не помиляюсь, уже вісім таких фактів”, — додав він.

Як пояснив Вигівський, правоохоронці вживають заходи щодо убезпечення як поліцейських, так і громадян, які перебувають в приміщеннях: відслідковують, що туди приносять, як приходять відвідувачі, з чим приходять.

“Тому що ці факти, які були встановлені, де були попереджені теракти і де були вибухи, то встановлено, що люди — як правило, це жінки — приносять пакунки, навіть інколи не знаючи, що знаходиться в цих пакунках, і відбуваються такі події”, — сказав Вигівський.

Він також розповів, що на місця направили відповідні телеграми та провели наради з особовим складом.

“Всі поліцейські знають, що з цим робити. Якщо ви будете бачити десь у підрозділах якісь обмеження у вигляді попередніх рубежів, перевірки пакунків, з чим заходять або якісь на вулиці ящики для зберігання цих речей, з якими заходять, то це вже ті заходи, які ми вживаємо для убезпечення особового складу і людей”, — сказав посадовець.

Відповідаючи на запитання, чи планують заборонити користуватися мобільними телефонами у приміщеннях райвідділків, Вигівський сказав, що такої заборони немає, але правоохоронці також відслідковують ці моменти.

За його словами, як правило, коли люди йдуть в приміщення і несуть вибуховий пристрій, навіть коли вони не знають, то спецслужби РФ тримають їх на зв'язку в онлайн, щоб бачити обстановку або зробити дистанційний підрив.

“Вже встановлені факти, вони не знали навіть деколи, що в них в руках там вибухівка. Тому, звісно, ми на це звертаємо увагу”, — сказав Вигівський.