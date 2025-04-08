У Мінфіні заявили, що немає загрози для виплат військовим

У Міністерстві фінансів заявили, що інформація в медіа про загрозу для виплат військовим, не відповідає дійсності.

Про це у відомстві повідомили у вівторок, 8 квітня.

“Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Вже понад три роки повномасштабної війни проти РФ всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так само буде і надалі”, — йдеться у заяві Мінфіну.

У Міністерстві наголосили, що захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік.

“Зауважимо, що інформація, яку поширили ЗМІ про загрозу виплат, не відповідає дійсності”, — додали у пресслужбі.

Перед тим "Економічна правда” оприлюднила свій матеріал, у якому йшлося про те, що у бюджеті не вистачає грошей на війну і під загрозою зарплати військових наприкінці року.

За даними "ЕП", від початку 2025 року Міністерство оборони перевиконує свій план з видатків.

"Державі знову не вистачає грошей на війну. Влада має збільшити видатки оборони на понад 200 млрд грн інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення", — написало видання.

Співрозмовники ЕП в уряді та парламенті розповіли, що наразі держава наближає видатки Міністерство оборони. Через що наприкінці року їх може не вистачити на виплату грошового забезпечення військовим, пише видання

Наближення видатків — це спосіб фінансування перевиконання витрат Міноборони зараз за рахунок коштів, які передбачені у майбутні періоди. Такі дії не потребують змін до закону про держбюджет, адже річний план видатків відомства залишається незмінним.

"Якщо говорити предметніше, то у січні-березні 2025 року Міноборони почало використовувати кошти, які заплановано використати в останні місяці року. Тобто за гроші, які мають піти на виплату грошового забезпечення військовим в жовтні-грудні, наразі закуповуються боєприпаси та інше озброєння", — йдеться у статті.