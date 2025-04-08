Естонія може дозволити військовим знищувати підозрілі судна

Після пошкоджень кабелів у Балтійському морі, парламент Естонії хоче дозволити Силам оборони та Військово-морським силам застосовувати військову силу до підозрілих торгових суден.

Як повідомляє ERR, відповідний законопроєкт розглядатимуть на засіданні 9 квітня.

Зазначається, що військовим хочуть дозволити застосовувати військову силу до торгових суден, якщо їх запідозрять в намірі пошкодити підводні кабелі та інші інфраструктурні об'єкти. У крайньому разі військові матимуть право потопити підозріле судно, яке не підкоряється їхнім наказам.

Законопроєкт вносить зміни до двох законів – про Сили оборони та про економічну зону. Мета – дати право Військово-морським силам запобігати таким все частішим інцидентам, як свідомий обрив іноземними торговими суднами морських кабелів та пошкодження інших об'єктів інфраструктури.

Голова комісії з оборони Калєв Стойческу заявив, що прийняття закону й потоплення судна — це надзвичайний захід, який застосовуватиметься лише "в дуже екстремальних умовах, коли треба рятувати багатьох людей, щоб запобігти катастрофі". За його словами, якщо буде ухвалено рішення про потоплення підозрілого судна, весь його екіпаж перед цим евакуюють.

Колишній командувач ВМС Юрі Саска наголосив, що це складне рішення.

"Якщо Військово-морські сили та Сили оборони застосовуватимуть цей закон, то у них повинні бути як дипломатичне обґрунтування, так і відповідні засоби, тобто судна, озброєння, а також законодавче та дипломатичне забезпечення", — сказав він.

Саска також наголосив, що в разі евакуації екіпажу корабля, той уже не становитиме небезпеки для кабелів чи критичної інфраструктури. А якщо його затопити, то це створить загрозу для довкілля.