У вівторок, 8 березня, двоє російських космонавтів разом з астронавтом NASA вирушили до Міжнародної космічної станції (МКС) на борту російського космічного корабля.

Про це повідомляє Associated Press.

Ракета-носій "Союз" стартувала з орендованого Росією космодрому "Байконур" у Казахстані, щоб доставити екіпаж на орбіту. За три години корабель пристикувався до МКС. У NASA повідомили, що їхній астронавт Джонні Кім буде проводити наукові дослідження та тестувати нові технології для підготовки до майбутніх космічних місій. Кім, уродженець Лос-Анджелеса, є лейтенантом-командувачем ВМС США, морським авіатором і льотним хірургом.

Планується, що Джонні Кім та росіяни Сергій Рижиков й Олексій Зубрицький проведуть на космічній станції близько восьми місяців. Вони приєднаються до астронавтів NASA Дона Петтіта, Енн Макклейн і Ніколь Ейерс, астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень Такуя Оніші та російських космонавтів Олексія Овчиніна, Івана Вагнера та Кирила Пєскова на космічному форпості.