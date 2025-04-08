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Астронавт NASA та двоє російських космонавтів вирушили до Міжнародної космічної станції
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Астронавт NASA та двоє російських космонавтів вирушили до Міжнародної космічної станції

Влада Колодій
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Космічний корабль
Члени екіпажу Міжнародної космічної станції астронавт НАСА Джонні Кім, космонавти Роскосмосу Сергій Рижиков і Олексій Зубрицький піднімаються на борт корабля "Союз МС-27" для запуску на космодромі Байконур. Казахстан, 8 квітня 2025 року. REUTERS/Maxim Shemetov

У вівторок, 8 березня, двоє російських космонавтів разом з астронавтом NASA вирушили до Міжнародної космічної станції (МКС) на борту російського космічного корабля.

Про це повідомляє Associated Press.

Ракета-носій "Союз" стартувала з орендованого Росією космодрому "Байконур" у Казахстані, щоб доставити екіпаж на орбіту. За три години корабель пристикувався до МКС. У NASA повідомили, що їхній астронавт Джонні Кім буде проводити наукові дослідження та тестувати нові технології для підготовки до майбутніх космічних місій. Кім, уродженець Лос-Анджелеса, є лейтенантом-командувачем ВМС США, морським авіатором і льотним хірургом.

Планується, що Джонні Кім та росіяни Сергій Рижиков й Олексій Зубрицький проведуть на космічній станції близько восьми місяців. Вони приєднаються до астронавтів NASA Дона Петтіта, Енн Макклейн і Ніколь Ейерс, астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень Такуя Оніші та російських космонавтів Олексія Овчиніна, Івана Вагнера та Кирила Пєскова на космічному форпості.

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