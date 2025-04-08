Березень став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень

Березень 2025 року встановив новий температурний рекорд у Європі.

Про це свідчать дані Служби зміни клімату Copernicus ЄС.

Середня температура на континенті становила 6,03°C, що на 2,41°C вище за середній показник за період 1991–2020 років, повідомляє Copernicus. На глобальному рівні це був другий найтепліший березень, зафіксований у світовій історії. Також у березні зафіксовано найменшу площу арктичного морського льоду, що коли-небудь спостерігалася в цьому місяці.

За даними Copernicus, це був 20-й місяць з останніх 21, коли середня глобальна температура перевищувала 1,5°C у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Міжнародна мета — обмежити потепління саме цим порогом — стає дедалі менш досяжною. У 2024 році вже зафіксовано перевищення цієї межі. Проте офіційно вважається, що ціль не досягнута лише тоді, коли показник перевищується протягом кількох років поспіль.

Служба зміни клімату Copernicus Європейського Союзу регулярно публікує дані про температуру на поверхні Землі, морський лід та опади. Висновки базуються на комп’ютерних аналізах, які враховують мільярди вимірювань із супутників, кораблів, літаків і метеостанцій по всьому світу. Зібрані дані охоплюють період з 1950 року, а подекуди — навіть раніше.

Березень також став місяцем контрастів щодо опадів. Відповідно до Copernicus, у Великій Британії, Ірландії, а також від Центральної Європи до Греції та Туреччини було сухіше за норму (на картах це позначено темно-коричневим кольором).

Натомість у Іспанії та Португалії бурі спричинили масові повені, змусивши людей залишати свої домівки. Проте водночас ці зливи дозволили поповнити резервуари після минулорічної посухи.

Деякі регіони зафіксували найвологіший березень за останні 47 років, тоді як інші — найсухіший.

Сманта Берджесс з Європейського центру середньострокових прогнозів, що керує Copernicus, наголосила: "Нові дані ще раз підтверджують, що температурні рекорди продовжують бити всі межі".