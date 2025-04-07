Зеленський підтвердив присутність ЗСУ у Бєлгородській області

Президент України Володимир Зеленський на Ставці заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та операцію українських військ у Курській і Бєлгородській областях Росії.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Доповідав Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області.Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета – максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога", — сказав він.

Президент зазначив, що завдяки Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині.

"Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант", — сказав Зеленський.

Він подякував кожному підрозділу, який забезпечує результат, завдає втрат російським військам й захищає українські позиції.

"І ще — Бєлгородська область. Активні дії цими днями — 225-й штурмовий полк", — додав президент.

18 березня Міністерство оборони РФ заявило про спроби ЗСУ зайти на територію Бєлгородської області. Українська служба BBC з посиланням на російські та іноземні джерела повідомила про певні успіхи ЗСУ та просування вглиб Бєлгородської області. Зокрема, губернатор регіону В'ячеслав Гладков оголосив про евакуацію мешканців прикордоння і назвав ситуацію "дуже складною". За його словами, станом на 25 березня армія РФ ще "не витіснила" українців.

Однак офіційної інформації про присутність ЗСУ у Бєлгородській області не було.