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Постачальників продуктів для ЗСУ оштрафували на 6 млн грн — ДОТ
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Постачальників продуктів для ЗСУ оштрафували на 6 млн грн — ДОТ

Олена Богданьок
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Міноборони, ЗСУ, ДОТ
Їжа для ЗСУ. Міноборони України

Закупівельна агенція Міноборони “Державний оператор тилу” (ДОТ) у першому кварталі 2025 року наклала штрафні санкції на окремих постачальників продуктів харчування для Збройних сил України на загальну суму понад 6 млн гривень. Причина — виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам.

Про це повідомляє Міноборони у понеділок, 7 квітня.

Зазначається, що зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій.

За даними Міноборони, у I кварталі 2025 року ДОТ законтрактував харчування військовослужбовців на 21,4 млрд грн. У 2025 році, з урахуванням досвіду попереднього року, у контрактах чітко розмежовано поняття “неякісного” та “фальсифікованого” товару. Це дозволило посилити відповідальність постачальників у випадках свідомого порушення умов поставки та використання сторонніх домішок з метою економічної вигоди.

Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний – найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Перевірки здійснювались Управлінням безпечності харчових продуктів МОУ на запит від ДОТ.

Із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. Щодо 6 зразків, які відібрані, ДОТ ще очікує на результати досліджень.

На підставі негативних результатів ДОТ:

  • штрафує постачальника
  • блокує подальше постачання партії
  • повідомляє інших контрагентів про порушення
  • забороняє до відвантаження продукцію цієї торгової марки.

У межах посилення контролю якості ДОТ готується перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації, а також здійснити повторні перевірки тієї продукції, яка первинно мала негативні протоколи випробувань. Задля об’єктивності та прозорості, постачальники дізнаються про конкретні позиції вже після завершення перших лабораторних досліджень.

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