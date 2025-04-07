Оборонний концерн Rheinmetall купує німецьку компанію Hagedorn-NC, яка вже понад сто років виробляє промислову нітроцелюлозу. Виробництво буде перепрофільовано для військових цілей.

Про це повідомляється на сайті Rheinmetall.

Hagedorn-NC вже понад 100 років виробляє промислову нітроцелюлозу для цивільних потреб у німецькому місті Лінгені. Під час поглинання виробництво буде перепрофільоване для військових потреб.

Зараз між Rheinmetall і Hagedorn AG укладено угоду купівлі-продажу. Придбання потребує схвалення антимонопольного органу.

"Це придбання допоможе нам подолати стратегічне вузьке місце у виробництві ракетного палива. Це дає нам важливе джерело сировини і продовжує вертикальну інтеграцію по всьому ланцюжку створення вартості у виробництві боєприпасів", – сказав гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Нітроцелюлоза є важливим енергетичним компонентом ракетних порохів, які використовуються, зокрема, як метальний заряд для артилерійських боєприпасів. Нітроцелюлоза виробляється шляхом реакції целюлози із нітратними кислотами.

Нині Rheinmetall виробляє нітроцелюлозу на трьох підприємствах: Wimmis (Швейцарія), Murcia (Іспанія) та Wellington (Південна Африка). Завдяки купівлі Hagedorn корпорація матиме таке виробництво і в Німеччині.

Клієнти Hagedorn-NC у цивільному секторі поки безперебійно отримуватимуть продукцію, однак у найближчі місяці планується переведення виробництва на нітроцелюлозу військового призначення.

"Цей крок ще більше зміцнює позицію Rheinmetall як провідного постачальника великокаліберних боєприпасів для НАТО, гарантуючи довгострокове незалежне постачання основних компонентів для виробництва", – зазначили у Rheinmetall.

Через війну Росії проти України західні країни мають труднощі з виробництвом достатньої кількості боєприпасів, через що розширюють виробництво вибухівки.

Раніше Bloomberg писало, що війна РФ проти України скоротила запаси озброєнь у Європі, тому європейці намагаються збільшити виробництво артилерійських снарядів, ракет і патронів. Це призвело до обмеження запасів пороху, тротилу та інших вибухових речовин і ракетного палива на континенті.

Для снарядів потрібні два компоненти: порох, який використовуються для запуску снарядів; і вибухові речовини, які детонують. Європа не виробляє достатньо ні того, ні іншого, щоб задовольнити свій попит. Найважливішим компонентом порохів для сучасних снарядів є нітроцелюлоза, або піроксилін.

Тепер невелика кількість виробників цих матеріалів мають намір наростити свої потужності. Зокрема Rheinmetall прагне збільшити випуск пороху більш ніж на 50% до 2028 року, але навіть цього буде недостатньо. Генеральний директор Армін Паппергер наголосив, що компанії, можливо, доведеться майже подвоїти виробництво до більш ніж 20 тисяч тонн, щоб задовольнити потребу.